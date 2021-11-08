東哥遊艇(8478)今年第3季合併營收10.4億元，年成長22％；稅後淨利1.79億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後盈餘2.02元。今年第1季及第3季皆擺脫以往淡季虧損情形，展現營運體質調整後獲利能力。

累計前3季合併營收為34.2億元，年成長17.6％，東哥聚焦高毛利產品組合策略，且樽節費用支出，營業利益近6.7億元，營業利益率穩健由上半年19.2％至第3季略升至19.5％，稅後淨利為5.9億元，每股盈餘6.6元。東哥今年前3季營收、獲利都改寫歷年同期新高，在手訂單已排程至2024年。

新冠疫情改變民眾的生活型態，部分衝擊已從非常態變成常態模式。剛結束的羅德岱堡國際船展買氣依舊非常熱絡，美國大型豪華遊艇終端需求熱度不減，顯見獨立性高的遊艇休憩已成為歐美民眾休閒活動首選之一。東哥在5天船展展期中，自有品牌OA遊艇現場斬獲7艘豪華遊艇訂單，皆為100英呎以上之船型，訂單量及金額齊創歷史佳績；船展結束後，仍有顧客針對不同船型洽談中，東哥在手訂單已排程至2024年。

東哥針對不同的消費族群，持續開發個別系列船型，每年皆有新產品問世。今年剛亮相的OA 35R以登峰造極的設計、精緻的製造工藝及卓越的性能展現等多項優異元素，擊敗其他歐洲品牌，獲選為本屆羅德岱堡船展最佳遊艇「Best in Show」，顯見OA在國際頂級遊艇的領先地位。東哥多元產品線策略配合加速產能提升，可望迎來下一波營業成長。