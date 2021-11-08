義守大學與燁聯鋼鐵攜手合作「就業保證班」，向義大校園工程相關學生招手，提供學生每學期5萬元的助學金，以及畢業後立即到燁聯鋼鐵的就業保證，吸引百名學生報名參加說明會。

燁聯鋼鐵協理鄭元智說，「就業保證班」招募對象以二年級的學生為主，經由面試通過後，從大二下學期開始到大四，領取每學期5萬元的助學金外，畢業後馬上安排到公司裡就職。

業者希望藉由校園徵才的方式發掘有潛力的學生。鄭元智表示，學生會擔心畢業後沒工作，業界焦慮找不到好的人才，所以非常期待這次義联集團旗下教育和鋼鐵兩大體系聯手，扮演集團產學合作領頭羊的角色，透過企業體的助學金鼓勵，加上學校端的教學環境與資源，從校園出發培養優秀人才，達到產、學雙贏。

義大職涯發展中心表示，就業保證班兼顧經濟、學習和就業3個面向，並針對大二的學生招募，等於是協助學生在大學期間提早為就業準備，讓學生在大二的時期就能先確認未來的職涯方向。