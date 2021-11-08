台灣近日因為公投議題吵不停，許多人也紛紛翻出政治人物先前對話，發現政治人物立場似乎都有了改變，有網友發現，總統蔡英文2012年的競選影片消失了。而宅神朱學恒發現此事後，也質疑蔡英文為何要砍影片，「是害羞嗎？是不好意思嗎？還是又要怪小編呢？」

朱學恒今天(8日)發現蔡英文2012年1月6日在臉書貼出的影片連結無法顯示後，在臉書上表示，「英文，你為什麼要砍自己的影片呢？是害羞嗎？是不好意思嗎？還是又要怪小編呢？」朱學恒更圖文並茂的附上當時蔡英文的臉書貼文內容並開酸，「台灣沒有更有力啊！讓我幫你保留你的文案吧！」。

蔡英文於2012年1月6日在臉書上發文，「過去四年，你過得好嗎？你找工作有沒有比以前容易？薪水能買得起的東西，有沒有變多？你是不是害怕沒有工作，覺得生活沒有保障？你的辛苦和困難，政府有沒有聽到？面對未來，你是不是更無力？這四年，你辛苦了。今年，是一個改變的起點，讓我們一起傾聽台灣的聲音，共同打造公平正義的未來」。同時還附上題為「給自己一個改變的機會」的影片連結，但連結點進去後影片無法播放。

蔡英文2012年1月6日發布的臉書動態下方，附有一段影片的連結，但該影篇的預覽畫面卻是一片空白。(圖 翻攝自蔡英文臉書)

蔡英文臉書上的影片連結點入後顯示「無法播放」。(圖 翻攝自Youtube畫面)

許多網友也紛紛跑到蔡文的臉書上朝聖並留言，「影片咧？心虛嗎」、「真以為下架影片，人民就會忘記妳說過的話嗎？當人民傻了？」、「這五年我過得很辛苦，今年更辛苦」。