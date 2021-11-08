一種名為披衣菌（chlamydia）的沉默殺手正在澳洲無尾熊群體間快速散播，專家警告，這種細菌將導致無尾熊無法生育，若不積極介入，恐讓澳洲無尾熊面臨滅絕危機。

披衣菌（chlamydia）感染對澳洲無尾熊來說是很大的問題。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，披衣菌經常透過性行為傳播，平均每年有超過1億人感染，若沒有治療，可能會導致患者不孕。如果是無尾熊感染披衣菌，可能會導致失明、生殖道長出疼痛囊腫，最終造成無尾熊不孕、甚至死亡。

抗生素可以治療披衣菌，不過使用抗生素的同時也會破壞無尾熊體內幫助消化尤加利葉的腸道菌叢，導致部份無尾熊在治癒後仍餓死。

披衣菌的傳播速度也相當驚人，雪梨大學（University of Sydney）獸醫病理學教授克羅肯伯格（Mark Krockenberger）表示，2008年披衣菌在新南威爾斯州東北部鄉鎮岡尼達（Gunnedah）無尾熊群體中的感染率仍相當低，2015年感染率已上升至60%，現在當地已有85%的無尾熊感染。

他說無法生育將導致當地無尾熊群體無法存續下去，母無尾熊在感染披衣菌後最快1年、最慢2年就會無法生育，就算最後倖存，也無法繁殖下一代。

目前在澳洲無尾熊群體間盛行的披衣菌共有2種，其中名為chlamydia pecorum的菌種會造成重症。

披衣菌主要透過交配、繁殖等社會行為在無尾熊之間傳播，母體也能透過垂直傳播將細菌傳染給幼兒。

根據雪梨大學（University of Sydney）研究，部份昆士蘭州、新南威爾斯州、維多利亞州的無尾熊群體感染率甚至高達100%，導致牠們無法繁衍下一代。

事實上披衣菌感染只能算是無尾熊被列入「國際自然保育聯盟」瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List）「易危」（vulnerable）的次要原因，最主要的原因仍是棲地破壞。尤其2019年的野火導致無尾熊群體嚴重銳減，光是新南威爾斯州就有超過1200萬英畝土地被燒毀，世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）預估，野火導致超過6萬隻無尾熊死亡、燒傷、嗆傷等。

國際自然保育聯盟預估，目前澳洲約有10萬至50萬隻無尾熊，澳洲無尾熊基金會（Australian Koala Foundation）則估計只剩下約5.8萬隻。

令人憂心的是，氣候變遷將導致無尾熊感染披衣菌的問題更嚴重。澳洲政府的研究發現，當無尾熊面臨炙熱的天氣、乾旱、棲地喪失等緊張的環境壓力，披衣菌的傳播速度會更快。

澳洲陽光海岸大學（University of Sunshine Coast）微生物學教授提姆斯（Peter Timms）解釋，當無尾熊的壓力荷爾蒙因環境問題上升，感染通常會從較小的問題演變成更大的問題，棲地喪失加上氣候變遷將導致無尾熊長期面臨壓力，進一步抑制牠們的免疫系統。

為了避免澳洲無尾熊滅絕，過去10年提姆斯專注於研發披衣菌疫苗，目前疫苗已經進入有效性測試階段。

參與另一支披衣菌疫苗研發的克羅肯伯格指出，疫苗的目的不是逆轉單一無尾熊的病程，主要目的是降低群體間的感染率，維持一個能夠繁衍下一代的群體，他說無尾熊即便感染，生活品質還算過得去，只是不能生育而已。

不過他也補充，如果疫苗最終無效，部份地區的無尾熊恐將滅絕。