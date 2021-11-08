全球自行車製造龍頭「巨大集團」發跡台中，並持續投資台中，在中科打造「自行車文化探索館」。（自行車文化探索館提供／盧金足台中傳真）

台灣自行車在國際一躍成為高級車代名詞，後疫情時代來臨，共同打造更友善的騎乘環境，自行車成為一種生活風格。（自行車文化探索館提供／盧金足台中傳真）

台灣為全球「自行車王國」，近年來騎自行車蔚為風潮，位在中科的自行車文化探索館，集結巨大、美利達、桂盟等16家台灣自行車巨頭，舉行「RIDE ON台灣自行車50周年」錄像展，展出罕見的休閒紀念車，還有從早期賣地才買得起的富士霸王車，到擁有彷彿就能幸福的幸福牌自行車，讓民眾回味親民的腳踏車。

「RIDE ON台灣自行車50周年」歷經多時籌辦，將在即日起至2022年9月30日於自行車文化探索館盛大開展，展覽不僅透過裝置、年表、影像等多元形式深度爬梳台灣自行車發展五十年來的歷史脈絡，更透過豐富的展場體驗，勾勒出台灣這座Cycling Paradise的自行車新文化。

台灣以精湛工學成為全球「自行車王國」，很多人和自行車都有美好回憶，從幼年初次學騎的兒童自行車，到一般民眾穿梭於城市通勤、休閒的YouBike，再到熱血環島或是車友跑山的高階公路車，每個台灣人腦海中都有屬於自己的自行車印象。

自行車文化探索館指出，「RIDE ON台灣自行車50周年」錄像展，帶領參觀者回望台灣自行車工業數年來的集體記憶，從早期賣地才買得起的富士霸王車，到擁有彷彿就能幸福的幸福牌自行車；為國外廠商默默無名地代工，到自創品牌讓世界真正看見「Made in Taiwan」，乃至成為國際知名高級車的代表。

「眾多精密零件的互相配合，造就一輛近乎完美的自行車」，策展團隊表示，展覽1970年代起，回顧自行車工業在台灣萌芽，接踵而來的能源危機、全球經濟不景氣，台灣自行車靠著技術突破重圍、站穩腳步。

台灣自行車在國際上一躍成為高級車代名詞，後疫情時代來臨，共同打造更友善的騎乘環境，自行車成為一種生活風格。

特展設計物集資計畫同步在嘖嘖集資平台上線，多樣集資限定紀念商品將限時集資，包含透過切角密合形式融入自行車業競合精神的「給立給力紀念磚」、印有趣味解鎖多條台灣鐵腿路線的「騎乘路線圖海報」、兼具紀念性與人車兼用實用性的「反光機能騎乘包」。

以及全場最吸睛，呼應展覽視覺與穿越歷史概念打造的「限定版RIDE ON紀念車」，塗裝以保留鋁合金材質的原色漸層，轉變為光澤多彩的反射質感，是讓人一眼就感受到專屬台灣的飽滿能量、值得珍藏的特別版自行車。

更重要的是，最後的贊助所得，扣除基本營運開支後，將實際回饋到兒童身上。