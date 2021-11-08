民進黨高雄立委賴瑞隆今（8）與高市議員林宛蓉、陳致中、吳銘賜、李順進、市議員參選人黃彥毓及前鎮區逾10位里長，站在街頭宣講。（賴瑞隆提供）

民進黨府院黨傾全力啟動全台宣講四大公投案，高雄首場說明會11月15日晚間將登場，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等黨內大咖及地方立委、市議員將共同出席，呼籲全民12月18日出門投票，「四個不同意，台灣更有力」。

民進黨高雄立委賴瑞隆今（8）與高市議員林宛蓉、陳致中、吳銘賜、李順進、市議員參選人黃彥毓及前鎮區逾10位里長，站在前鎮、鳳山區交界路口的媽祖港橋，針對12月18日四項公投進行街頭宣講，向市民表達對議題主張及台灣長遠發展的重要性。

賴瑞隆提到，重啟核四曠日廢時，沒有縣市願接收核廢料，且台灣地狹人稠、位處地震斷層帶上，一旦發生核災，無足夠的緩衝腹地疏散及應變，將影響上千萬人生命安全，不應將國人健康安全當作政治籌碼，因此不同意重啟核四公投。

賴瑞隆強調，蔡英文總統上任後，持續深化和美、日、歐洲等各國外交、經貿上互動關係。馬政府的美國牛肉，蔡政府的美國豬肉，政府都有最嚴格的科學檢驗標準維護國人健康。台灣要和世界接軌，加入世界貿易組織，就需打破貿易障礙，才能得到世界各國的支持。

賴瑞隆也邀請民眾，11月15日晚間6至8時，高雄首場公投說明會在前鎮區籬仔內代天院（高雄市前鎮區憲德街100-1號），包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、民進黨台北市黨部主委吳怡農、前鎮小港區議員、前鎮里長將共同出席，說明四項公投主張，共同守護台灣。