指揮中心自購的AZ疫苗於上周六到貨59.4萬劑，但效期只到本月底，為避免疫苗浪費，指揮中心開放距接種第一劑滿八周的民眾可接種，最快第十四期可開放施打，但各界擔憂一旦開放混打，恐讓59萬劑屆期疫苗打不完，對此衛福部長陳時中表示，59萬劑不算多，但也不會說一定要打完，目前還是要提高第二劑覆蓋率，就算打不完也在所不惜。

第十四期公費疫苗預計開放民眾進行混打，讓第一劑接種AZ的民眾施打BNT、莫德納疫苗，指揮中心今天估計，符合滿八周資格的民眾約226萬人，因此不擔心這59萬劑即期疫苗打不完，陳時中也說，不會為打完這59萬劑而取消混打。

陳時中指出，以國內的疫苗需求，59萬劑不算多，不會說這些疫苗一定要打完，也不會為打完這59萬劑疫苗而損及要混打民眾的權益，那不在我們的計畫內，我們在供需裡面看到這樣的需求，因此就要預先將這些量準備進來，至於其他混打我們仍然供應，若因這樣造成59萬劑打不完也再所不惜，畢竟我們仍是以民眾能及時打到為前提。