蘋果藍芽耳機AirPods推出後，受到不少人青睞，而且iPhone 12以後的機種也不再附送原廠有線耳機，不過一名網友買完AirPods後才意外發現有線耳機的「超神」功能，讓他瞬間後悔，而且兩者價格差十幾倍，直呼「那我買Airpods幹嘛？」。

一名網友在臉書社團《我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區》表示，自己最近買了AirPods，但翻到以前的Apple有線耳機才意外發現，中間的凹槽按鍵不但能調節音量、暫停播放，還有快速按兩下跳到下一首歌、按三下可從頭播放的「神功能」。

網友指出，後來意外發現，有線耳機中間的凹槽按鍵其實有很多功能。(圖/截自臉書 我們都是蘋果人！iPhone/Mac討論區)

原PO指出，以前都不知道這些功能這麼好用，而且AirPods比有線耳機貴十幾倍，直呼超後悔：「那我買Airpods幹嘛？」貼文一出引起許多人共鳴，紛紛回應「來不及，已經換了AirPods，原本想有線耳機太麻煩，沒想到功能這麼多」、「那這樣我幹嘛買藍牙耳機啦，整個浪費錢啦」。

此外，有網友表示，Apple的有線耳機還可以用來拍照和接電話，其實很方便，對於iPhone 12以後不再附送有線耳機，不少網友崩潰留言「真的好可惜啊」、「真的很好用啊，藍牙太貴了」、「又要花錢自己買，真的哭出來」、「支持連署iPhone14開始回歸給耳機」。