財政部國產署8日標售地上權建地，清景麟集團關連企業鑲揚國際以每坪14.15萬元標得鳳山544.09坪，明年三二九檔期將推出8戶地坪75坪的透天店，每戶4500萬元。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋8日指出，財政部國產署8日標售南台灣地上權建地，其中，位於鳳山鳳翔段的544.09坪「住二-3」建地，每坪底價12.03萬元，共有4家建商競標，最後由鑲揚國際開發公司得標，每坪成交價14.15萬元，得標溢價率約17.60％。

另一筆位於台南市新市新北路的678.32坪「商業地」，權利金底價每坪14.56萬元，則有5家建商投標，最後由台南在地建商統上開發建築公司，以每29.48萬元得標，得標總價約2億元，溢價約102.37％。

清景麟建築團隊董事長林聰麟8日表示，該基地位面對20米寬的鳳林路，附近的所有權透天店面，地坪30坪到40坪的市場行情，目前都是每棟3000多萬元。

他說，鑲揚國際新標得的地上權，將規劃地坪75坪、面寬8米、樓高3樓半的大型店面8戶，預定明年三二九檔期推出，每棟開價4500萬元，總銷約3億多元。