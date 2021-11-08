大陸第三富豪以及最大民企華為之力，長安汽車即將推出的新能源車品牌阿維塔在8日開通官方微博帳號，並宣布阿維塔全球品牌將於11月15日20點線上發表。

阿維塔汽車由長安汽車、華為、寧德時代三強聯手推動。寧德時代更在近期入股成為第二大股東。深交所5日公告指出，長安汽車旗下子公司阿維塔科技獲得首輪人民幣24.2億元的戰略融資，寧德時代、福建閩東、重慶承安、南方資產、南方工業基金等入股。

寧德時代更預計在交易完成後成為第二大股東，交易完成後，長安汽車將持股39.02％，寧德時代聯合體持股28.99％，重慶兩江基金聯合體持股20.88％，南方資產聯合體持股9.97％，上海蔚來汽車有限公司持股1.14％。

長安汽車聯手兩大強援的動作讓市場關注，寧德時代2021年出盡鋒頭，富比世日前公布的「2021年中國富豪榜」中，寧德時代創辦人兼董事長曾毓群以3272億元身家成為大陸第三富豪。而在最新的中國企業500強榜單中，華為也以8913.68億元的營收登頂。