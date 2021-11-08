第三季末起全球金融市場波動性大增，第四季又因通膨疑慮升溫，同時有政策調控及貨幣政策變動等因素將影響資金流向，增添市場震盪機率。投信法人建議，可透過股債組合平衡型基金多元布局、有攻有守，以因應高檔震盪時期的修正及資產輪動。

目前基金風險報酬等級（RR）按波動程度由小到大區分為RR1～RR5共五個等級，RR1波動程度最小、RR5波動程度最大；投信發行之股債平衡組合型基金風險屬性多為RR3，透過布局不同類型、相關性較低的資產類別以降低組合之波動，操作相對較股票型基金穩健。

復華奧林匹克全球優勢組合基金經理人朱展志指出，股債組合平衡型基金操作藉由涵蓋全球各主要金融資產提供多元收益來源，輔以投研團隊兼具基本面的全球景氣循環判斷及數量化動能趨勢模型調整配置、汰弱留強，賺取長期金融市場合理的報酬率，並利用分散或基金配置的自我管理機制，控管一定程度的下跌風險。

復華全球戰略配置強基金經理人劉明滄表示，短期金融市場可能受多空消息面影響出現波動，但只要經濟維持正向發展、企業獲利成長，股市仍將延續中長期多頭趨勢，由於整體經濟、企業獲利持續復甦、成長，研判股市及信用債市仍有上漲空間，因此採股票配置偏多操作，輔以產業股票、新興債及高收益債及平衡型產品，以較穩健的方式參與行情。