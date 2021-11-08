封測廠南茂(8150)今日召開線上法說，受惠市場需求續旺與客戶備貨帶動，2021年第三季稅後淨利續「雙升」至13.98億元、每股盈餘（EPS）1.93元，連2季改寫次高。累計前三季稅後淨利倍增至36.41億元、每股盈餘5.01元，雙創同期新高。

南茂董事長鄭世杰表示，在市場需求持續與客戶備貨帶動下，南茂第三季相關封測產能仍維持健康稼動水準，推動營收持續成長。驅動IC雖受晶圓來料不順影響，封測及晶圓凸塊（Bumping）平均稼動率受到些許影響，但中高階機台產能仍維持滿載。

南茂第三季合併營收71.61億元，季增2.56％、年增達25.94％，連4季改寫新高。受成本略增影響，毛利率27.34％、營益率21.33％，較第二季28.16％新高、22.05％次高略降，仍顯著優於去年同期19.27％、12.62％，分創歷史次高及第三高。

在營收連4季創高、本業獲利持穩高檔，配合金融資產帳面價值增加、權益法轉投資認列收益增加及匯損大減，帶動業外顯著由虧轉盈下，南茂第三季稅後淨利13.98億元，季增8.98％、年增達2.3倍，每股盈餘1.93元，連2季改寫歷史次高。

合計南茂前三季合併營收206.08億元、年增達23.4％，毛利率26.62％、營益率20.51％，優於去年同期20.9％、14.41％，均創同期新高。配合業外顯著由虧轉盈挹注，稅後淨利36.41億元、年增達近1.17倍，每股盈餘5.01元，亦雙創同期新高。

南茂第三季整體稼動率85％，低於第二季87％、但優於去年同期79％。其中，封裝90％、測試85％，低於第二季94％、87％，優於去年同期80％、75％。凸塊（Bumping）84％，低於第二季86％及去年同期85％，驅動IC為80％，優於第二季79％及去年同期76％。

觀察南茂第三季各產品營收，面板驅動IC（DDIC）占29.8％，Flash占24.8％，DRAM/SRAM占18.6％、金凸塊占15.7％，混合訊號晶片11.1％。其中，記憶體產品營收季增3.5％、年增達31.9％，驅動IC及金凸塊營收季增2.6％、年增達15.5％。

以產品應用別觀察，南茂第三季智慧型裝置占33.5％、消費類24％、電視16.5％，車用和工業15％、運算11％。資本支出約11.71億元，其中LCD面板驅動IC約41.1％、封裝約30％、測試約24.5％、凸塊約4.4％。