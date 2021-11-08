大陸嚴苛的補教「雙減」監管新規之下，連老牌教育巨頭新東方都要轉型賣菜，新東方創辦人俞敏洪最新在直播中透露，計畫成立大型農業平台，透過直播進行農產品銷售。而新東方最新成立的東方優選公司經營範圍中，也確實包含農產品銷售業務。

新東方是大陸老牌補教巨頭，崛起的過程甚至被翻拍成電影「海闊天空」，但大陸要求減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，在7月頒布的最嚴補教新規，大幅壓縮補教行業的盈利空間以及業務，連新東方也無法倖存。

俞敏洪最新近日在抖音直播中對此表示，該政策頒布後，新東方也在思考如何轉型、未來發展業務如何發展等議題，不斷開會討論。目前新東方正在規劃能幫助他人的未來業務，計劃成立一個大型的農業平台，將會通過直播帶貨幫助農產品銷售，能夠幫助到很多農民，支持鄉村振興事業。

新東方目前已有相關動作，天眼查平台顯示，北京新東方迅程網絡科技股份有限公司全資控股的東方優選（北京）科技有限公司在10月27日成立，註冊資本人民幣1千萬元，公司經營範圍中正包含農產品銷售，包括銷售鮮肉、禽蛋、水產品、新鮮水果、新鮮蔬菜、食用農產品、飼料、化肥、低毒低殘留農藥等。