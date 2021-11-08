台新銀行公益慈善基金會第12屆「您的一票，決定愛的力量」網路公益票選活動，11月1日中午12點起開放投票，首周票數衝破40萬票，為協助社福團體促票，結合台新銀行全台101家分行志工，11月每個周末，帶領社福團體上街宣傳，邀請民眾投票為愛助攻投10票。

台新銀行公益慈善基金會表示，每周促票活動現場參與投票，即有機會獲得天使團南六企業捐助的「愛的力量」酒精濕紙巾，還有機會抽台灣星級飯店住宿券或餐券。首波促票活動周末於台北木柵動物園熱鬧登場，當日適逢立冬但豔陽高照，動物園內民眾攜家帶眷人潮絡繹不絕，志工、眷屬及社福團體近兩百人，在「愛的力量」機器人帶領下進行遊行促票，號召遊客一起投票助社福。

台新銀行通路營運事業處北一區區長潘嘉惠指出，「您的一票，決定愛的力量」已經是台新銀行內部非常重要的公益活動，今年因為疫情影響，許多團體在經費上都非常拮据，好在11月疫情狀況逐漸好轉，促票活動志工召募訊息一發出馬上額滿，更有許多小小志工加入促票行列。

台新銀行新生分行經理邱惠雯分享，當天有26家提案單位參加，有些單位因為第一次參加促票，台新志工還特別製作文宣，帶領社福團體遊街及口號呼喊，鼓勵民眾加入公益投票行列。

台新銀行公益慈善基金會說明，即日起至11月30日下午5點止開放網路投票，可搜尋「愛的力量」，使用LINE、Google及Richart Life APP帳號皆可登入，取得手機驗證碼完成驗證，即可進行投票。每人可投10票支持10家團體，不限當次投完，投滿10票，留下抽獎資料，還有機會獲得台北晶華酒店、台北萬豪酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店和新驛旅店住宿券或餐券。