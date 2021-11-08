國民黨朱立倫主席在臉書攻擊蔡政府為軍公教人員待遇調升4％，民進黨發言人周江杰今天表示，朱的臉書刻意省略馬英九政府時期數據，就是在提醒社會大眾，國民黨執政時不僅經濟狀況差、八年內軍公教也只有調薪一次，要打臉馬前總統，請別拖民進黨下水。

周江杰表示，在疫情重創全球經濟下，台灣經濟逆勢創11年新高，成果應該全民共享。蔡政府上任後，不僅連續6年調漲基本工資，行政院日前也拍板明年軍公教人員待遇調升4％，是25年來最高。

他說，民進黨2次執政都各調漲軍公教待遇2次，馬政府8年只調過1次。此外，我們也想知道，朱立倫在2009年至2010年擔任行政院副院長期間，國民黨政府為什麼沒沒替軍公教加薪？

周江杰表示，民進黨執政時曾經在2001年、2005年調漲軍公教待遇各3％，馬政府執政時期僅於2011年調漲3％。蔡政府則是在2018年調漲3％，2022年也將要調漲4％。國民黨要罵人也不先做好功課，這數字讓馬前總統情何以堪？