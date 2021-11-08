因應年底公投，中選會邀正反方辦理五場電視說明會，國民黨主席朱立倫決定不出席公投說明會，改向民進黨主席蔡英文下辯論戰帖，並多次喊話「4個都同意，台灣會更美麗」。不過，對於公投會不會過關？反萊豬的醫師蘇偉碩直言，1218公投是台灣民主「熟成」的測試，如果四個公投案都能越過投票率的門檻，那這就是台灣民主的「成年禮」，因此投票率將成最大關鍵。

朱立倫今表示，這四個公投案，國民黨提出來的反萊豬，是為了食安；公投綁大選，希望省錢又省工。兩個民間團體的主要目的，一個環保、一個能源，也希望台灣大家都能支持。

朱立倫指出，民進黨蔡英文主席既然已經認為公投是全民一起來，那蔡英文作為黨主席就不要躲在讀稿機之後，他相信只要蔡英文主席願意出來辯論，民生議題可以越辯真理越明，躲在讀稿機或躲在這些發言人後，不是最好的辦法。

蘇偉碩醫師8日在臉書發文直言，台灣的民主仍處在幼稚期，執政黨才可以揮動黨鞭在立法院通過違反主流民意的決議，為開放有食安疑慮的萊豬和破壞7600年才形成的藻礁生態系、公投不可合併於選舉日投票等等大多數民意反對的政策護航。

他認為，在一個成熟的民主社會，該留給公民投票的應該只有「是否同意重啓已經封存的第四核能發電廠」這個民意分歧的政策。所以，1218公投是台灣民主「熟成」的測試，如果四個公投案都能越過投票率的門檻，讓公投結果取決於同意票和不同意票的多寡，那麼這就是台灣民主的「成年禮」，台灣人民可以不畏懼執政者援引「外國勢力」的恐嚇，無懼的以投票行使自己的公民權、參政權，台灣就可以真正稱呼自己是「民主陣營」的一員。