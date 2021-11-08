女星伊能靜是著名的美魔女代表，53歲的她擁有一張精緻顏值和姣好身材，絲毫沒讓歲月在她臉上留痕跡，凍齡功力驚人的伊能靜，日前則在網上分享保養護膚法，儘管伊能靜直言：「感覺今天臉就是有點浮腫、比較乾」，不過伊能靜五官依舊精緻、肌膚水嫩光亮，53歲真實顏值嫩到不科學。

伊能靜日前在網上分享晨間護膚法，只見伊能靜用髮帶把長髮往後梳，大方露出一整張臉，儘管伊能靜直言：「早上起來感覺今天臉就是有點浮腫、比較乾，因為最近錄節目就熬夜」，不過保養有術的伊能靜五官精緻、肌膚透亮，甚至白到會發光，53歲的伊能靜整體顏值零瑕疵，相當俏麗。

雖然伊能靜稱自己臉腫、比較乾，但她肌膚其實依舊白皙透亮，相當不科學。（圖／取材自伊能靜微博）

伊能靜也不藏私，大方分享保養方法，她強調要依照皮膚狀態選擇護膚品、使用正確的按摩手法以及早睡早起、少熬夜，而伊能靜的保養影片曝光後，吸引網友留言直誇伊能靜太凍齡「天啊，皮膚真的好到爆炸，這個狀態怎麼那麼絕」、「學起來，爭取老的（得）慢點」、「皮膚也太好，跟小孩一樣」、「超羨慕，根本不老女神」。

伊能靜大分享保養護膚方法。（圖／取材自伊能靜微博）

儘管伊能靜的凍齡功力驚人，不過她也因此遭質疑動刀「修修臉」，伊能靜日前就被網留言直指：「眼袋外切的疤痕感覺還在」，對此，伊能靜則霸氣回擊：「對不起沒做過，不要隨便猜測喔，不喜歡」，間接透露自己是「純天然」，沒有醫美加工。