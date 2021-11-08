汎德永業公告2021年第三季財報，汎德永業累計前三季合併營收322.4億元，營業利益11.4億元，稅後淨利9億元，每股稅後盈餘（EPS）為11.22元，則均創下近4年新高表現，尤其前三季稅後淨利9億元，更已逼近去年全年的10.7億元；前三季已賺逾一個股本，達成連續八年獲利逾一個股本的新里程碑。

汎德永業表示，隨疫後買氣逐漸回籠，加上長年熱賣車款（如BMW X系列休旅車、Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等）等持續繳出亮眼銷售成績，單季合併營收達99.2億元，與去年同期相較僅略減3.96％，且在毛利率、營益率與淨利率同步走升下，營業利益3.6億元，稅後淨利2.9億元，年增率分別為3.24％與4.34％，每股稅後盈餘（EPS）3.56元。

汎德永業今日同步公告2021年10月合併營收31.9億元，較去年同期增加3.83％，主要受惠BMW新車陸續到港，亦延續9月優於國內整體新車市場表現的銷售成績；累計1-10月合併營收354.3億元，年增率則達11.76％。

汎德永業表示，隨著疫情逐漸趨緩，各個銷售展示暨服務中心的人流、訂單數與維修保養業績均已恢復疫情前的水準，目前BMW與Porsche新車的預收單情況仍然十分熱絡，而在交車部份，目前BMW的配額供應相對穩定，Porsche部份車款則受原廠生產排程調整影響，有延後交車的情形，公司已持續與品牌總代理確認交車進程。

汎德永業進一步表示，年底前旗下銷售品牌都將有新車上市規劃，BMW重磅車款 iX豪華純電旗艦休旅車預計12月正式在台上市，配合品牌總代理布局充電站建置計劃，將陸續完成台灣環島BMW i直流高速充電站建置，BMW長年熱銷車款X3、X4亦將於第四季推出全新改款，Porsche的主力車款Macan全新改款則預計年底前能抵港交車，再加上本月起BMW 與Porsche的2022年式新車也將陸續抵港銷售，公司對第四季營運保持審慎樂觀看法。