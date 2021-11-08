來自瑞士，在台東無私奉獻逾半個世紀的葛德神父，將於16日告老還鄉。（莊哲權攝）

「感謝所有台灣的人，接受我做你們的朋友，就是很大的典恩 」，來自瑞士的85歲的天主教白冷會台灣區會長葛德神父，於1964年9月9日坐船到基隆港，1966年落腳台東，逾半世紀足跡遍及後山各角落，無私奉獻，16日即將告老返鄉，許多教友都依依不捨。

葛德神父在28歲那年從法國馬賽港搭船，經過1個月航抵達基隆港，在新竹學了2年國語後便翻山越嶺到台東鹿野，55年來足跡遍及後山各鄉鎮，1991年9月更負責蘭嶼堂區，在東海岸他經常騎著摩托車為偏鄉貧困的村民服務，他常說，「我有4個輪子，兩個輪子在東河，兩個輪子在蘭嶼」，摩托車是他最好的朋友。

來台傳教近1甲子，葛德神父最難忘的是當初在鹿野鄉號召52戶人家動手興築河堤，開墾出和平、瑞源到寶華山一帶的百頃良田，提供阿美族人穩定的農耕收入，過去他也經常騎著機車送急病鄉民到大醫院，如今醫療服務提升，不再提心吊膽，也令他印象深刻。

有語言天分的葛德神父本身就會德語、法語、義大利語，到台東後為了融入在地文化，在鹿野鄉學了阿美族語，在延平鄉學布農族，在蘭嶼學達悟族語；安貧樂道的他即使已經85歲高齡，生活起居仍自己打理，完全不假手他人，他最喜歡變魔術給小朋友看，展現童心未泯的一面。

葛德神父剛到台灣時還是翩翩少年，55年來把他的青春歲月奉獻給後山偏鄉，如今已垂垂老矣，有時走路要用拐杖，「時間到了就要回去，兩年前我已經把工作交給年輕的人，我回去，年輕人比較能自由發揮」，葛德將於16日搭機回瑞士，落葉歸根，海岸山脈最美的傳教身影，永留人心。