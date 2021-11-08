玉山文教基金會長期關注臺灣本土藝文發展，今年攜手衛武營國家藝術文化中心與國立傳統藝術中心臺灣音樂館，推出國寶級作曲家郭芝苑的作品展與音樂會，向這位終其一生為民族音樂努力的大師致敬。11月5日至12月5日《郭芝苑作品展》與12月5日《大師風華－郭芝苑百歲冥誕紀念音樂會》，在衛武營隆重登場，這場對臺灣音樂發展深具意義的展演活動，透過南北兩館共同推廣，與玉山文教基金會連續兩年的支持，讓優美的旋律持續在這片土地上流傳。

玉山文教基金會執行長王志成表示，今年推出國寶級作曲家-郭芝苑紀念系列活動，透過大師多元而廣泛的創作類型，以及連結傳統與現代音樂的創新，成功的用音樂說出在地的故事，留給後代深具價值的作品。衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬表示，衛武營一直以來以『創造連結』為目標，去年啟動與國立傳統藝術中心臺灣音樂館三年合作計畫，特別感謝玉山文教基金會的支持，一起透過推廣臺灣作曲家系列活動，來連結過去與現在的藝文能量，讓下一代更認識臺灣的音樂作品及文化。

郭芝苑將生活的感動化為旋律，不僅能創作童謠、流行歌及電影配樂，甚至還能創作傑出的管絃樂曲、協奏曲、歌劇等，他的樂曲類型廣泛而多元，每一個作品都充滿了濃厚的臺灣味，是全方位的作曲家。郭芝苑自小接觸北管、南管與歌仔戲，進入中學後接觸到西方樂曲，赴日留學後，縱使在學習樂器的路途上並不順遂，卻開啟他的作曲人生，受到前輩江文也的影響，開始致力於臺灣民族音樂創作，是臺灣第一位完成正歌劇、第一位發表管絃樂曲以及第一位發表鋼琴協奏曲的作曲家，在臺灣音樂史上，扮演著相當重要的角色。

2021臺灣作曲家系列《郭芝苑作品展》將展出這位臺灣樂壇大師的珍貴樂器、文物、書信、手稿及樂譜等，呈現他透過音樂展現的堅毅、溫暖、才華，以及他對鄉土的感恩與愛。創作生涯超過一甲子的郭芝苑，歷經天生彎曲的手指、父親早逝、戰爭摧殘與殖民政權的壓抑，卻依舊能堅持創作，以優美的旋律記錄臺灣歷史，著實令人敬佩。透過展覽，讓大眾更能理解郭芝苑對於創作永遠不減的熱情，就如同他所說的「作曲家是一輩子的，一輩子不退休的。」那樣的堅定。此次作品展集眾人之力完成，除了長期投入臺灣音樂研究的學者顏綠芬擔任策展人梳理策展脈絡之外，也藉由郭芝苑親友、國立傳統藝術中心臺灣音樂館、郭芝苑音樂協進會及苑裡掀海風等多個單位大力協助提供珍貴文物，始得以成就此次展覽。

12月5日即將在衛武營音樂廳演出的《大師風華－郭芝苑百歲冥誕紀念音樂會》，邀請指揮鄭立彬帶領國立臺灣交響樂團攜手知名鋼琴家葉綠娜，共同演出郭芝苑重要作品，包含取材自臺灣民間音樂的管絃樂曲《三首臺灣民間音樂》；獻給來臺先祖的A調交響曲《唐山過臺灣》；旋律帶有臺灣小調色彩且具現代感，利用鋼琴與絃樂隊所呈現的《小協奏曲》；對於原住民音樂抱持尊重和極大的想像空間的狂想曲《原住民的幻想》以及表現兒時生活回憶的管絃樂組曲《回憶》，調性豐富而多元的音樂饗宴，引領聽眾走入歷史的時光迴廊，聽見音樂的感動。