時尚大師迪奧（Christian Dior）生前熱中研究星座運勢，並將他心目中的玫瑰羅盤、月亮和太陽等幸運物融入創作當中，DIOR即起在台北101購物中心一樓開設快閃店，主打一系列以幸運物為主題的Lucky Charms幸運星商品，邀請温貞菱和夏朧擔任開幕嘉賓，溫貞菱分享自己也很喜歡研究星座運勢，若不是大師已逝，會和DIOR大師成為好朋友。

温貞菱因為研究星座，出門前會看一下星座運勢，也常為周遭朋友分析解惑，因此她非喜歡DIOR以神秘八芒星靈感創作的Rose des Vents羅盤玫瑰系列珠寶，羅盤能為在茫茫大海中航海指引方向，很有象徵意義，送給心愛的人，也有著「不管你在何方我心都跟著你」的浪漫意寓，是她最喜歡的珠寶作品。

DIOR羅盤玫瑰Rose des Vents系列項鍊，270萬元。（DIOR提供）

DIOR於台北101打造的快閃店即起展至11月29日止，蒐列迪奧先生心目中的幸運物羅盤玫瑰（Rose des Vents）系列珠寶，以及DIOR珠寶創意總監Victoire de Castellane的最新力作，包括充滿浪漫愛意的Oui系列珠寶，意指法語的「我願意」，發音時嘴角微微上揚如一抹微笑，十分唯美浪漫，另有微型細緻Mimirose系列珠寶，外型纖細的戒指、手鍊和項鍊皆可以層疊佩戴，風格優雅時尚。

DIOR羅盤玫瑰Rose des Vents系列手鍊，200萬元。（DIOR提供）

DIOR太陽Rose Celeste黃K金戒指，12萬3000元。（DIOR提供）