新竹市立棒球場停車場出入口設在巷道內，而且還緊臨民宅，市議員蕭志潔憂心未來交通。（陳育賢攝）

新竹市立棒球場重建工程已進入尾聲階段，但市議員蕭志潔接獲居民陳情，指棒球場停車場出入口設在巷道內，而且還緊臨民宅，憂心未來交通；市府交通處則表示，未來球賽期間會依情境實施交通疏導措施，一般例行賽參觀人數較少，對居民進出影響有限。

新竹市立棒球場是於2019年10月啟動重建工程，棒球場工程含地下停車場共投入12億元，預計明年職棒開打前啟用，是竹竹苗唯一符合職棒規格的棒球場，可容納1萬名球迷，更讓竹市成為非六都第1個擁有職棒球隊的城市，市府希望能夠提供球迷觀賽舒服、球員喜愛的棒球場。

不過，蕭志潔今天在市議會質詢時指出，當初新竹市立棒球場要重建時，多位議員建議異地重建，然而市府執意原地重建，將來完工啟用，緊臨的西大路、民富街，將進入交通黑暗期。

她說，當年巨城要開幕的時候，大家討論最多的就是交通問題，假日的時候停車位1位難求，但還好巨城周圍的馬路是中央路、民生路、北大路等兩線道的大馬路，就算有1線道因等待排隊進場而堵塞，至少還有另1線道可供車輛行駛。

但棒球場停車場出入口是設在巷道內，而且緊臨民宅，未來附近居民該如何出入？市府相關單位在專案報告時，說了一堆交通疏導的措施，但有把附近居民的出入問題考量進去嗎？把出入口設在人家家門口旁，以後只要遇到球季，附近居民還出得了門嗎？

再者，棒球場重建固然是棒球迷所樂見，但市府只在乎光鮮亮麗的一面，擾民的部分都視而不見，就像是為了讓場內視野明亮，場域寬廣，原本應設在球場內的「外野燈柱」，竟直接建在場外的馬路旁，而且是民宅的門口，不僅影響了棒球場外圍住戶，也影響了交通安全，希望市府相關單位要有補救的辦法。

交通處則表示，未來棒球場賽事期間會依情境實施交通疏導措施，一般例行賽參觀人數較少，對居民進出影響有限，而在特殊賽事期間（例如冠軍賽或季後賽）棒球場會改為機車停車場，民富街、少年街將管制參訪民眾汽車進入，無論如何，居民不會受管制影響，仍可進入。