台科大機械系講座教授黃榮芳研究流體力學、氣體動力學、燃燒科技與通風領域，將基礎理論發表論文，他的卓越表現，除了之前獲得第一屆國家產學大師獎外，近日再獲科技部傑出特約研究員。

由科技部舉行的「學術研究獎項頒獎典禮」共頒發109年度「傑出特約研究員」10名、「傑出研究獎」80名及110年度「吳大猷先生紀念獎」45名，黃榮芳獲傑出特約研究員。科技部傑出特約研究員是要獲頒傑出研究獎2次，且執行特約研究計畫或傑出學者研究計畫等案滿6年，在學術研究有傑出貢獻。

黃榮芳教授發表在國際學術期刊的論文有100多篇，共獲得超過100項專利、技術轉移20多項，更協助數百家工廠空氣品質改善，也改良居家廚房排煙機，讓工人、家庭主婦減少空污對身體的危害。

黃榮芳教授透過研究發表、產業合作、專利技轉、產品研發，不僅透過產品解決了民生問題，更將研究、技術、設備、產品都充分應用與展現，對學術、產業、民生都有貢獻。

黃榮芳的研究成果主要在透過流體力學、氣體動力學等基礎研究，協助解決室內外的空氣汙染，像是讓汙染物可以幾乎零洩漏的通風設備，獲是可增加機車引擎燃燒效率、降低油汙與污染物排放的技術，更因應研究自行設計和發展研究的儀器與設備。