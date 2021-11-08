縣議員張益生建議五峰清泉由縣府接手維護管理，「藝術之森」原民館等景點，可複製幾散竹東的營運模式。（羅浚濱攝）

縣府將停擺的竹東動漫園區轉型為「Wah!幾散竹東」，在都會區設立原民產業展銷中心，開幕後近月來舉辦各項展演活動都相當成功，縣議員張益生建議縣府在五峰及尖石的風景區複製營運模式，讓旅客用五感體驗原民生活、美食及樂舞文化。

新竹縣原住民產業展銷中心「Wah!幾散竹東」，目前進駐商家有原住民13家、非原住民7家業者，10月9日開幕營運以來，在園區內除可品嘗原味的美食、假日有電影及音樂表演活動，展現原、客文化，吸引很多遊客參與。

原民處長雲天寶說，後續將與旅遊業者、竹科福委會等多元通路合作，以獎勵旅遊、家庭日等活動等方式，將人潮、商機帶到Wah!幾散竹東園區。

張益生認為，五峰及尖石的風景區，應可複製幾散竹東的營運模式，尤其是五峰鄉清泉風景區，有知名的清泉溫泉、將軍湯泡腳池、張學良故居及傳承音樂舞蹈等技藝的「藝術之森」原民館等處景點，都是五峰很寶貴的觀光資產。

張益生說，由於五峰鄉公所人力不足等因素，這些景點要花不少人力物力維護管理，建議由縣府接手維護，以幾散竹東的營運模式，鼓勵有意願的原民經營，讓旅客體驗原汁原味的原民生活、美食及樂舞文化，才能帶動原鄉經濟繁榮。

縣長文科表示，對於五峰鄉的軟體、硬體建設，縣府均盡力的照顧與關心。原民處長雲天寶表示，會先協助五峰鄉公所解決清泉都市計畫通盤檢討，清泉溫泉、張學良故居及原民館等設施修繕問題。