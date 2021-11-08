大陸當局積極推動共同富裕理念，外媒分析指出，超級富豪已因此出現恐慌，未來可能透過3項方法轉移資金，並在行事風格上轉趨低調。

福斯新聞報導，隨著大陸當局積極倡導共同富裕，許多富人已經將注意力從賺錢轉移到留住錢，尤其北京已經啟動反壟斷措施，並加強對網路巨頭的控制力道，使得共同富裕觀念引起富人階層的恐慌。

報導指出，由於新冠肺炎疫情的衝擊，有錢人將資金轉移到海外的過程變得更加困難，加上當局禁止虛擬貨幣，阻斷了另一種轉移資金的方式，目前傳出富人採用三種方法保住資產，包括增加投資離岸信託、將股份分散到綠色能源技術與外國公司，甚至在必要時，僱用地下貨幣兌換商來移動資金。

上海睿威律師事務所（Shanghai SF Law Firm）的共同創辦人Echo Zhao受訪時表示，「幾年前，人們只關心如何投資，現在，他不再渴望冒險。」此外，許多負豪也選擇低調行事，開始刪除社群軟體或婉拒接受媒體採訪，以避免他們說的話遭到誤解。

報導點出，共同富裕是希望能縮小貧富差距，但並沒有確切的法律規範或限制，數據顯示，大陸前10％有錢人的收入佔國民總收入的41.7％，且大陸富豪人數暴增，今年出現1058位億萬富翁，比美國的696位還多出50％。