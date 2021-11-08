雖然液化天然氣（LNG）的需求創下新高，但隨著今年已經進入尾聲，北美的開發商卻尚未通過任何一個新項目。

由於歐洲和亞洲的公用事業在冬季到來之前爭搶所有可獲得的任何液化天然氣，導致全球天然氣價格逼近歷史高點。

自2012年以來，全球液化天然氣需求年年升高，在過去5年間，由於各國公用事業以天然氣取代汙染性更高的燃煤，導致全球液化天然氣需求飆升了40%，然而液化天然氣的供應並未跟上需求腳步，而且這幾年供應可能都無法滿足高漲的需求。

市場快速增長帶動了包括美國在內等大型出口國液化天然氣終端設施的快速發展。美國料將在明年成為全球產量最大的液化天然氣生產國。

不過，由於新冠疫情導致需求下滑、價格走低，買家不願簽署長期供應合約，導致一些新開發項目的支出在2020年遭到凍結。

在2020年初和2021年間，大約有十幾家公司就計畫中的項目提出最終投資決策（FID）方案，但只有一個，即北美能源基礎設施公司Sempra Energy位於墨西哥Costa Azul的項目在2020年開始動工興建，而其他眾多開發項目都已被推遲到2022年。

資誠（PwC）全球能源諮詢部門負責人Reid Morrison表示，我們正在為液化天然氣產能出現結構性短缺的情況做準備，基於不同政府做出的淨零排放承諾，業界對於天然氣方面不願抱持長期立場。

目前北美有數個項目可能在2022年推進，主要位於德州和路易斯安那州，國際天然氣聯盟估計屆時全球需求將從2020年的356.1 MTPA（每年百萬公噸）增至375 MTPA。

然而這些項目短期內並無法滿足不斷增長的需求，因為一個新項目需要3到5年時間才能生產液化天然氣。美國液化天然氣生產商Cheniere Energy Inc商務長Anatol Feygin表示，市場供應吃緊的情況可能持續到2025年，他並呼籲業界增加新產能。