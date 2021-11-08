PCB廠健鼎(3044)公布前3季財報，其中第3季稅後盈餘為15.96億元，季增20.02%，為今年單季新高，累計前3季每股盈餘為8.25元，受十一長假影響，健鼎10月合併營收為53.94億元，月減2.3%，健鼎表示，第4季營收可望維持第3季水準，全年營收可望創下歷年新高。

雖然電子產業供應鏈受長短料缺料影響，健鼎第3季營運維持水準，單季合併營收161.7億元，季增7.49%，營業毛利31.41億元，季增15.63%，單季合併毛利率19.43%，季增1.06個百分點，營業利益17.76億元，季增16.43%，稅前盈餘20.48億元，稅後盈餘15.96億元，季增20.02%，單季每股盈餘為3.04元；累計前3季合併營收463.14億元，營業毛利86.82億元，營業利益48.51億元，稅前盈餘55.52億元，稅後盈餘43.34億元，以目前股本52.56億元計，每股盈餘8.25元，高於去年同期之8.17元。

就各產品來看，DRAM/SSD佔健鼎第3季營收比重約19.3%，伺服器/網通及車用佔比各約16.8%，手持裝置佔比約14.2%，Display佔比約13.9%，NB佔比8%。

受到十一長假工作天減少影響，健鼎10月合併營收為53.94億元，月減2.3%，但年增9.9%，為歷年同月最佳；累計前10月合併營收為517.08億元，突破500億元，較去年同期成長14%。

健鼎表示，目前電子產業鏈變數不少，不過第4季營收可望維持第3季水準，全年營收可望創下歷年新高。