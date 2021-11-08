日本軟體銀行集團8日最新財報顯示，截至9月的上半財年淨利狂掉80.7%，至3635.7億日圓，約32億美元，原因是投資失利，沒有拿到該有的獲利報酬。同時，旗下的願景基金也大虧100億美元，身價因此大幅滑落。

相較於1年前，軟銀大規模脫手資產，包括美國T-Mobile電信的部分股權等。因此，軟銀當時的財報淨利曾創下1.88兆日圓之多，且打破紀錄。

上半財年，軟銀淨虧3970億日圓，約35億美元。同時，旗下願景基金也投資虧損約1.16兆日圓。

不過手上一堆子全球新創公司股票的軟銀，4月至9月的半年期間，營收卻反向增加13.4%，達2.98兆日圓。

軟銀在中國大陸各項投資，因日前當地政府大力整頓科技新創產業，因此昔日的金雞母，現在都變成甩不掉的沉重包袱。其中，軟銀之前以120億美元收購的網約車滴滴出行，目前估計價值少了約38%，掉到75億美元左右。

還有，軟銀手握大量阿里巴巴的股票，但這家中國大陸電商巨擘，在第2季時股價下跌約3分之1。

至於全年財測方面，由於情勢變化太快，所以軟銀較謹言慎行並未提供給投資人。

2021年迄今8日，軟銀股價已下修25%，至6161日圓。不過，軟銀帳面淨值在7月1日統計時，每股為15450日圓，當時股價一度來到7775日圓。