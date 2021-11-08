可成(2474)今法說會再次重申「轉型」，可成過去產品組合，以消費型電子為主，目前仍以筆電和平板仍為營收最大部分，但未來3~5年希望車用、5G和醫療等3大領域，營收占比能有2位數。可成也明白表示，現階段並未考慮減資！

可成董事長洪水樹表示，可成在車用策略，是以新能源車少量多樣為主，新能源車需要供應鏈少量多樣的彈性技術，例如，新能源車智能坐艙，散熱等，而過去可成在材料上的技術，可以提供重點的要求，提供機構件和散熱的優勢解決方案。至於醫療則是朝高階耗材或微創等手術器械產品。

今年可成也分階段投資30億元，成立100％台灣子公司可仁醫學科技，據了解，可仁醫學科技將以平台整合的形態呈現，也就是Invest Vehicle(業務及投資控股推動整合平台)，投資對象包括微創手術的耗材、植入性器械等，國外的公司機會較大。

展望未來的資本支出，可成表示，去年泰州廠產能調整後，未來有更多機會面對新客戶，現階段除非有大投資項目，否則先以活化現有產能為主。可成新切入的3大領域(車用、5G和醫療)的資本支出視進度再向投資人報告。

去年可成出售泰州廠，法人關心可成是否在其他地區建置新產能？可成表示，會持續關注，新產區要看供應鏈和勞動力的配合度，視客戶需求再評估。