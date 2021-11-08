民進黨二度提出《公文程式條例》第6條修正案，主張將公文書寫的紀年方式從「民國」改為「公元」。國民黨立委陳以信痛批，此舉是「去中華民國化」，這項提案是民進黨意圖「去中華民國化」的一大惡例。同時，根據一份網路民調顯示，大部分網友都反對更改紀年方式。

民進黨立委羅致政曾提出相同修正案，而民進黨於第9次會議中，立委蘇治芬等18人，提出公文程式條例第六條修正案，會議紀錄中指出，鑒於民眾日常生活資訊、電子設備等皆使用公元，民國紀年使用較少，因此認為沒有理由繼續使用「民國」。

陳以信表示，蔡英文總統才在國慶文告中，將中華民國折壽成72年，刻意忽略開國後38年重要歷史，現在乾脆不隱瞞，連中華民國紀年都要完全丟棄，既然民進黨這麼痛恨中華民國，何必假裝還是中華民國政府？蔡英文何必假裝還是中華民國總統呢？

入口網站《YAHOO》以「你是否同意官方公文紀年，由『民國』改為『西元』？」為題，進行網路投票，投票時間為11月8日至12日，截至8日下午5點，已有3千多名網友參與投票，結果顯示，投「同意，與國際接軌」的有748票；投「反對，有「去中華民國化」意圖」的有2563票。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

同意更改紀年方式的網友表示，「全世界都是這麼用的不是嗎」、「非放棄，但可與國際接軌，部份情況下更直覺」、「同意，不會因為用西元年就忘了自己國家叫中華民國」、「我覺得其實西元比較方便」。

反對更改紀年方式的網友則認為，「全是意識型態操作」、「民進黨治國沒半步，只會搞意識形態，亂源一個」、「我們又不是西方國家」、「很明顯意識形態及政治意圖」、「脫褲子放屁，多此一舉」。