有句話說，陪伴是最長情的告白，而吃醋則是最明顯的表白，無論是在戀愛中或是處於單戀的人，看著心儀對象和別人互動熱絡，心裡難免不是滋味。《搜狐網》運勢專欄就點名3星座天生是大醋桶，一旦鬧起來就沒完沒了。

金牛座：

金牛座戀愛觀相對保守，一旦有了另一半就會自動自發的和異性保持距離，但是個性悶騷的他們，就算吃醋也不會明說，只會默默憋在心裡，尤其是當金牛座發現，另一半身邊圍繞太多追求者，他們會越發不安，甚至潛意識認為這個人並非能一起走到最後的人，便會毅然決然的結束這段關係，就算對方拚命挽留也無動於衷。

天蠍座：

眾所皆知，天蠍座的佔有欲極強，或許是因為天生缺乏安全感，一旦另一半和異性互動熱絡，天蠍座就容易胡思亂想，恨不得將對方綁在身邊嚴加看守。或許外界認為這樣的行為有點病態，但若不是太愛，天蠍座根本不在乎對方跟哪個異性接觸。特別是另一半若沒有自覺，和異性相處總是沒有明確界線，敏感的天蠍座就會整天疑神疑鬼，甚至不惜將事情鬧得天翻地覆。

雙魚座：

雙魚座對於愛情的期待值太高，所以一旦有一些小瑕疵就容易變得敏感不安，尤其是他們希望另一半能夠全身心的呵護、寵溺自己，一旦發現另一半和異性相處熱絡，會讓雙魚座覺得遭到背叛，並且開始胡思亂想，一點小事就容易讓他們情緒崩潰。