根據財政部統計，今年1-9月營利事業繳交的房地合一稅實徵金額達76.7億元，不僅是史上最高，金額也超越歷年總和，業者分析，房地合一2.0針對營利事業取得不動產相關規定有做大幅調整，許多法人持有者紛紛提前下車，因而出現法人逃命潮。

住商不動產指出，1-9月六都營利事業房地合一稅額以台北市29.9億元最多，其次是台中市12.9億元，再其次為新北市的7.2億元，桃園市有5.6億元，高雄市5.0億元，台南市3.3億元。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，相較於其他五都，台北市匯聚全台最多的政經資源，許多業主就近設立登記以利投資，原本公司登記就不少，加上房價高，若要繳交房地合一稅，金額自然也不低，穩居寶座並不意外，而台中市除了原本商業活動頻繁的優勢外，近年區域房市活絡，買方想要安全落袋，自然也反映在稅收上。

徐佳馨指出，相較於其他都會，北市匯聚全台最多政經資源、許多業主就近設立登記以利投資，原本公司登記就不少，加上房價高，若要繳交房地合一稅，金額自然也不低，穩居寶座並不意外；台中除原本商業活動頻繁的優勢外，近年區域房市活絡，買方想要安全落袋，稅收自然也有表現。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡也表示，房地合一2.0版上路後，不僅營利事業必須跟著個人的稅制走，也就是要比照個人按持有期間課徵差別稅率，預售屋也納入課稅範圍，更大幅壓縮投機空間，因而出現法人逃命潮，可見稅制改變影響了持有者的規劃。

她也提醒， 近年來政府打炒房，稅制改變大，除了房地合一等移轉稅外，也要留意房屋稅與地價稅等持有稅，最好先行估算，避免下手後發現下車不易，到時後悔莫及。