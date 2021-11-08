汎德永業（2247）受惠於主力經銷的豪華車品牌BMW新車大批到港交車，逆轉市場因晶片問題造成的進口車缺車潮壓力，自結10月合併營收31.9億元，較去年同期增加3.83％。累計前十月合併營收354.3億元，年增率則達11.76％。

汎德永業表示，隨著疫情逐漸趨緩，各個銷售展示暨服務中心的人流、訂單數與維修保養業績均已恢復疫情前的水準，目前BMW與保時捷（Porsche）新車的預收單情況仍然十分熱絡，而在交車部份，目前BMW的配額供應相對穩定，保時捷部份車款則受原廠生產排程調整影響，有延後交車的情形，公司已持續與品牌總代理確認交車進程。

汎德永業進一步表示，年底前旗下銷售品牌都將有新車上市規劃，BMW重磅車款iX豪華純電旗艦休旅車預計12月正式在台上市，配合品牌總代理布局充電站建置計畫，將陸續完成台灣環島BMW i直流高速充電站建置，BMW長年熱銷車款X3、X4亦將於第四季推出全新改款，保時捷主力車款Macan新改款則預計年底前能抵港交車，再加上11月起BMW與保時捷的2022年式新車也將陸續抵港銷售，汎德永業對第四季營運保持審慎樂觀看法。