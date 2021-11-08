本周氣溫急轉直下，全台皆溼冷，各地流浪貓狗的生存狀況更令人擔憂，但受疫情影響，許多流浪動物捐款款項未能達到預期，因此，即日起至2021年11月30日止，遠東商銀Bankee社群銀行推出一份心意、兩倍力量的捐款活動。

遠東商銀表示，凡使用遠東商銀Bankee社群銀行數存帳戶轉帳捐款100元給台灣之心愛護動物協會，Bankee再加碼捐款100元。尚未有Bankee數存帳戶的民眾，可使用台灣之心愛護動物協會的推薦碼「vvv79」開戶捐款，不受時間及地點限制，讓充滿愛心的民眾即使在家抗疫也可幫助浪浪。此外，這次活動只要捐款100元，台灣之心愛護動物協會將加贈可愛貓陶瓷吸水插畫杯墊乙個，希望雙方力量加乘，共同為流浪貓狗問題貢獻一臂之力。

遠東商銀指出，Bankee耕耘數位金融成效特別在疫情時代彰顯，在今年疫情期間的2021年4月至今，Bankee較去年同期使用次數成長近兩倍，後疫情時代的金融需求，將會更習慣性仰賴數位網路銀行。Bankee主動關注到公益團體在疫情影響下募款收入減少，首次與台灣之心愛護動物協會合作，期望透過Bankee社群銀行便利民眾捐款，並挹注一己之力。

民眾捐100元Bankee加碼捐100元，每位用戶限一次，但活動期間內無戶數上限，讓浪浪們在入冬之際，可以受到呵護與關懷。遠東商銀強調，歲末年終將至，全年因為疫情影響，捐款成果不盡理想，其中以小額轉帳捐款影響最大，台灣之心愛護動物協會上半年工作預算募款未達標，即便如此，每年需完成的階段性目標依然刻不容緩，才能有效率及延續性的幫助流浪動物。

這次透過Bankee推廣，提升小額捐款便利性及拉抬捐款金額，期望台灣在疫情籠罩下，依然能持續透過結紮等方式減少流浪犬貓，台灣之心愛護動物協會與Bankee一起邀請愛貓愛狗人士共襄盛舉，讓愛心捐款加倍，使台灣成為實質的動物友善社會。