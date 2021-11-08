雙11購物節提前開跑，各家電商無不卯足全力祭出折扣搶商機，台新銀行因應民眾於雙11購物節搶年度優惠的資金需求，推限時7天信貸手續費減免，原9000元手續費降至1111元，減輕財務負擔。

消費金融處資深副總經理吳良民表示，每年雙11購物節向來是各大電商平台百家爭鳴、優惠盡出的時刻，也是新興世代相當重視的購物節慶，許多民眾早已磨拳擦掌準備搶超值優惠。台新銀行推雙11信貸快閃，5至11日於台新銀行線上平台申辦信用貸款，可獲受快速、流暢的數位服務，且手續費降至1111元，核准後最快30分鐘可取得申貸款項。

吳良民指出，今年12月31日前，民眾在台新銀行線上平台申辦信貸且成功撥款，還可參加iPhone 13贈獎。台新銀行致力於運用金融科技、數位創新來提升貸款服務的效率與效能，也持續優化數位信貸服務，創造民眾良好的信貸服務體驗，有資金需求的民眾，千萬不要錯過這波雙11限時手續費優惠。