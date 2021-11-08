我國自購59.4萬劑疫苗上週抵台，卻因11月30日到期引發爭議，衛福部長陳時中今（8）日在疫情記者會上表示，國外廠商原本釋出160萬劑即期疫苗，經討論後認為國內有50萬劑左右的需求，因此才決定採購。

陳時中表示，我方大約是在兩周前接獲AZ通知，有一批數量約160萬劑的疫苗將於本月底到期，詢問我有無接收意願，當時認為這段時間的需求量沒有很多，因此最後選擇接收59萬劑，不過這些疫苗也確實有必要。

陳時中說，「我們決定無法接受160萬，覺得有50幾萬劑就能做一個滿足，所以決定50萬劑左右」，若用目前國內接種第一劑達十周的人數計算，至少有108萬人在等第二劑，放寬到八周則有226萬人需要。陳時中強調，疫苗只要還沒到期，相關的安全性與有效性都一樣，外界不用過度擔心。

目前我國到貨共13批自購AZ疫苗，除11月6日抵台的59.4萬自購疫苗有效期限只有24天，之前到貨的12批自購AZ疫苗，抵台後有效期限皆有3-4個月之久，在規劃後續接種上較無時間壓力。