嘉義縣各衛生所即日起至12日止開放BNT及AZ開放免平台預約接種服務，凡尚未接種第1劑新冠疫苗者及接種BNT第1劑滿4週或AZ間隔滿8週者，皆可電洽各衛生所預約。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣還有10萬人未接種第1劑新冠疫苗，為增加民眾接種動機，力拚農曆年前第2劑接種率達70％目標，嘉義各衛生所即日起至12日止，開放BNT及AZ免平台預約接種服務，凡尚未接種第1劑疫苗、接種BNT第1劑滿4周或AZ間隔滿8周者，都可以直接向衛生所預約。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，截至6日止，嘉義縣疫苗涵蓋率第1劑已超過7成，第2劑近4成，考量連第1劑都沒打人數多達10萬人，即日起至12日止，凡未於「1922疫苗預約平台」預約接種，都可向各鄉鎮市衛生所電話預約BNT、AZ疫苗接種。

根據衛生局規畫，這波對象包括尚未接種第1劑新冠疫苗的鄉親，12歲以上可接種BNT，18歲以上可選AZ，另BNT第1劑間隔滿4周及AZ第1劑間隔滿8周以上者，也可以直接跟衛生所預約接種第2劑。

衛生局疾病管制科提醒，民眾接種COVID-19第二劑疫苗時，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，提供接種史以利醫生評估，至於本次衛生所預約時間為期5天，主要是配合第13輪疫苗接種時間，未來會再視疫苗配撥狀況滾動調整，開放期間再另行公布。