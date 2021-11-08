台南一名王姓房東，將名下一棟公寓以月租1萬6千元租給黃姓女子，豈料黃女今年年初在屋裡輕生，讓房子變成凶宅，不僅影響房價，連出租也不順利，氣得向黃女的母親求償200萬元，但高雄橋頭地法官審理時發現，王男的房子在黃女輕生後的隔月，就以同樣的租金租給另一名房客，難認定王男的房子有所損失，因而將他判決敗訴，黃女的母親免賠。

據「ETtoday新聞雲」報導，王男控訴，他去年5月以月租1萬6千元，將房子租給黃女，不料黃女今年一月卻在屋子裡輕生，讓他的房子變成凶宅，原本價值500萬元的房子，瞬間貶值40%，只好黃女的母親求償200萬元。

但黃女的母親出庭時向法官表示，她當時有陪女兒看房，原本不同意女兒租這間公寓，沒想到女兒入住後，身心健康開始出現狀況，最終選擇結束生命，可是屋子本身並沒有任何破壞或損失。

橋頭地院審理時發現，王男的房子因為黃女變成凶宅，向黃女母親求償200萬元期間，並未出售房子，無法認為房子因為黃女輕生而貶損，且黃女自殺後的隔月，王男以同樣1萬6千元月租，順利將房子租出去，難認王男有何損失，因而判他敗訴，黃女的母親免賠。

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