新北市志願服務推廣中心近期媒合DHL國際快遞公司以「環保共生‧溪望無窮」為主軸，到三峽溪淨溪，半天內清出23袋、約70公斤的垃圾。（新北市社會局提供）

新北市志願服務推廣中心近年來積極幫忙企業實踐企業社會責任（CSR），規畫系列符合需求和特色的體驗服務；DHL國際快遞公司近期以「環保共生‧溪望無窮」為主軸，由總經理出馬帶領80位員工到三峽溪淨溪，半天內清出23袋、約70公斤的垃圾，還給三峽溪更乾淨的河岸風光。

三峽溪全長28.5公里，隨著周邊觀光發展，垃圾堆積問題層出不窮。甘樂文創與市府合作，由市府配對企業淨溪，盼將環保意識流傳。DHL國際快遞公司在百年古厝甘樂食堂集合，由甘樂文創旅遊企畫王鴻軒介紹三峽溪的週邊環境與歷史背景。三峽溪與大漢溪匯流，為土城、樹林、三峽、柑園四個區的主要流域，在路上交通尚未發展的年代，是當時所有民生物資商船的重要運輸渠道，也是居民飲用水的來源。

聽完三峽溪歷史後，志工們也分組出發展開淨溪。沿溪撿拾垃圾，除了撿到塑膠餐具、吸管、塑膠袋、拖鞋、鞭炮盒、酒瓶外，也撿到保麗龍、廢棄輪胎等大型垃圾，半天內便清出23袋的垃圾，志工黃柏鈞表示，他在活動中意外撿到炒菜鍋，驚覺怎麼會有人將家中的炒菜器具隨意當垃圾丟棄、造成河川的污染，他真心地呼籲，環保原來要從自身做起，只要每個人都一起認真做環保，共同愛護地球，環境才不會受到破壞。

DHL國際快遞公司總經理黃湧君表示，公司持續推動社會企業，重視環保議題，這幾年與推廣中心合辦志工體驗服務，除三峽溪外，也曾經到北海岸金山淨灘，另外也舉辦過植樹活動，希望善盡企業社會責任，並藉此增進員工彼此的感情。

新北市社會局專門委員林坤宗表示，透過志願服務推廣中心與企業志工公益的結合，不僅增進員工對公司的認同，也能提升企業的形象，並誘發更多投入社會公益的行動，使志願服務永續發展。