新竹市長林智堅（左）8日拜會國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市長林智堅8日拜會國際半導體產業協會（SEMI）全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸，林智堅表示，因美中貿易戰、疫情影響，全球半導體供應鏈重組，目前竹科位在兩縣市轄區，導致行政效率不佳，若大新竹合併，不僅政府效能提升，更可完善交通系統，給予竹科更好的舞台。

林智堅表示，目前國際情勢，新竹已是全球戰略產業競爭的必爭之地，就如同蔡英文總統所說，此刻是「台灣走向世界千載難逢的機會」。

他認為，因竹科戰略產業地位，大新竹應該合併升格，由政府拉高行政效率，協助企業排除投資障礙，更協助爭取合理價格土地及公用事業等相關資源。

木智堅指出，1個地方政府要拉高居住品質，吸引更多人才，升格直轄市，政府可有更多財源，包含便捷的通勤與交通、國際化的教育、休憩環境等，增進城市居住品質，讓科技人能安居樂業，也為企業吸引源源不絕的優質人才。

曹世綸則表示，就像美國矽谷，新竹有潛力成為台灣代表性的國際城市，若縣市合併之後有更多資源讓新竹躍上國際，同時也讓台灣半導體在國際更有能見度。

科技公司都有科技國際論壇、會議等需求，若在新竹有適合會議空間如國際會展中心，交通會更便利，大家參與意願也會提高。

他說，早期談到半導體產業，以硬體思維為重，大多討論園區與廠房為主，但是周邊相關軟體配套也是很重要的，包含協會、律師等，還有從業人員生活環境，他也期待，政府能有相關配套措施，讓產業深根、從業人員能夠安居樂業。

半導體產業影響國內GDP成長、股市變化，提供許多就業機會，更擴散效應帶動相關產業發展，全球其他國家都以國家各項資源、多元方式協助半導體產業發展，他們也期待有政治人物發聲，拉抬產業戰略產業高度，更對產業長期規畫、人才培育規畫。

市府表示，SEMI為全球最重要的高科技產業協會之一，SEMI國際半導體產業協會長期致力於促進半導體、微機電與感測器、光電及化合物半導體、綠色能源等產業發展，自1970年成立至今，連結超過2200家全球會員公司及超過130萬名專業人士，透過此次交流，不僅增加市府與產業交流，也邀請SEMI協助竹科X產業園區邀請科技大廠進駐。