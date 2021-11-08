台新銀行的數位金融創新表現搶眼，除個人金融的數位帳戶持續穩居市場領先地位，深獲民眾及用戶喜愛與肯定外，法人金融數位發展也不遑多讓，法人金流產品服務數位化發展專案，連續兩年獲得國家品牌玉山獎「最佳產品獎」，今年「數位金流創新API收付」專案，更摘下「全國首獎」，凸顯其法人金融服務對金融科技應用與創新，深獲企業與專業評審肯定。

台新銀行法人金融事業總處執行長林淑真表示，該行法人金融團隊致力於提供企業所需並容易理解的金融服務，總是以法人客戶的角度為出發點，突破框架的創新思維，為解決法人金流交易繁瑣帳務處理的痛點，建構出「數位創新API現金管理收付平台」，突破金流交易的時間與地域性限制，大幅度增加法人金流效率與準確度，這次能獲得國家品牌玉山獎全國首獎的肯定，證明台新銀行法人金流服務的優勢與競爭力。

台新銀行致力於提升法人金流服務，強化企業網路銀行及API平台的服務功能，深獲企業客戶及海內外專業獎項機構肯定，除這次獲國家品牌玉山獎肯定外，近年也獲《全球金融雜誌（Global Finance）》評為「現金管理創新者」、《亞洲銀行及財金雜誌（Asian Banking & Finance）》頒發「台灣年度最佳現金管理銀行」。

值得一提的是，對企業客戶常常面對的款項收付作業需求，台新銀行法人金融也提供便利的國內ACH代付及代收業務，便捷、貼心、省時省人力的服務深獲企業客戶的青睞，市佔率穩居業界第一。林淑真強調，台新法金團隊未來將持續創新各項法人金流服務，助推企業發展，是企業的最佳智慧好夥伴。