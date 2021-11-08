晶睿通訊（3454）受供應鏈缺料影響，10月營收仍未能回到成長軌道，經結算10月營收為3.85億元，較9月的4.07億元下滑5.54％，也較去年同期的4億元下滑3.73％，呈雙減。

累計前10月營收44.24億元，則較去年同期的47.08億元下跌6.02％。

晶睿指出，10月營收較9月下滑，主要是受到產業缺料狀況所影響，目前在採購端、研發端皆有對策進行中，營運可望逐步看到成效。後續將密切關注產業整體供應鏈情形，審慎掌控物料狀況，盡力滿足在手訂單。