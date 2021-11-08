行政院長蘇貞昌2006年任閣揆時曾編列核四預算引發外界質疑反核四立場，行政院發言人羅秉成8日表示，民進黨反核立場始終一致，蘇貞昌當年考量朝小野大，為求政局穩定才追加核四預算，坊間稱編預算就是支持核四為罔顧歷史事實。

羅秉成指出，民進黨無論在野還是執政，反核的立場始終一致；坊間所謂編列預算就是支持核四續建的言論，都屬去脈絡化。

羅秉成說，民進黨政府在2000年剛執政時，因停止執行立法院所通過的核四興建預算，經司法院大法官釋字第520號解釋認定有程序瑕疵，未符憲政運作正常處置，國民黨、親民黨占絕對多數的立法院才依據大法官解釋，在2001年1月31日作成核四立即復工的決議。

他說，當年行政院對這項立法院決議並不接受，最後在2001年2月13日，由行政院長張俊雄與立法院長王金平簽署協議書，達成核四復工協議，立法院同時收回總統罷免案，行政院並在2月14日正式宣布核四廠工程復工。

羅秉成指出，蘇貞昌第一次擔任閣揆是在2006年，當年立法院第6屆立法委員共225席，其中國民黨79席、親民黨34席及新黨1席，總共114席，超過總席次的半數，並選出國民黨籍立委王金平擔任立法院長，過去朝小野大的歷史眾所皆知。

在當時的政局氛圍，羅秉成說，國民黨及親民黨籍立委才在2006年6月間提出總統罷免案，雖因未過2/3法定門檻而未通過，但仍對台灣社會產生極大動盪。

羅秉成說，蘇貞昌考量當年政情局勢，為求政局穩定，並尊重大法官解釋精神，因此在2006年8月以匯率、利率、物價變動、工期延長及契約修訂等因素為由，追加核四預算。