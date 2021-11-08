電商年度最重要的雙11檔期熱鬧開打，HAPPY GO同步祭出點數大回饋以助攻買氣，除了即日起全新推出的網購導購服務平台「HAPPY GO購賺點」，結合包括各大綜合電商、食品生鮮、服飾美妝等各大類精選品牌館，透過HAPPY GO App前往各電商或線上品牌館下單，即可享高額點數回饋，歡慶服務上線，消費最高可享訂單金額48％的點數回饋。

此外，HAPPY GO與遠傳friDay購物網的40點兌60元超值兌換、揪團賺點以及與momo購物網推出兌點消費就抽11萬點等活動。而凡是在遠東百貨、SOGO istore線上購物、金石堂網路書店、Charles Kieth、草莓網與台塑購物的線上商店消費的卡友，也可享有專屬的累兌點的優惠，讓卡友在雙11活動期間可以邊買邊賺點，快樂多一點。

在疫情影響的帶動下，民眾對電商平台消費購物需求持續加深，不僅是數位化較深的年輕族群為主要線上購物客群，HAPPY GO旗下的市調顧問品牌GO SURVEY近期調查發現，55至65歲的樂齡世代在過去這一年展現驚人的網購力，不僅有七成以上的民眾已習慣在電商與生鮮平台購物，網購儼然成為樂齡世代的購物日常，消費通路的選擇上，會透過電商購物者已超越傳統市場，且消費力高，其中有一群樂齡世代的HAPPY GO APP重度使用者，每人年平均花費已超過17萬元。樂齡世代也會在即時互動的直播平台購物，消費的品類則以實用的廚房衛浴等生活類商品、消費電子類商品及保健食品為主。顯示電商消費購物已成大趨勢，而樂齡世代絕對是未來電商可持續鎖定耕耘的消費主力族群。

針對卡友轉往線上購物的消費習慣，HAPPY GO全新推出的「HAPPY GO購賺點」網購導購服務平台，以邊買邊賺點為概念，集結包括樂天、蝦皮、家樂福、札幌藥妝等綜合電商平台，以及熊媽媽買菜網、愛上新鮮等食品生鮮網購網，和OB嚴選、小三美日、NIKE等服飾美妝線上品牌館，購物不僅更優惠且可享最高達48％的額外點數回饋。歡慶平台上線，即日起至年底，只要下單單筆不限金額即贈十點HAPPY GO點數，下單達2次抽100點，達3次抽1000點。

HAPPY GO和遠傳friDay購物推出以40點換60元折扣碼活動，11月底前刷花旗HAPPY GO聯名卡，單筆消費滿2000元，贈HAPPY GO點數111點。針對momo購物網的雙11超狂購物節活動，也祭出史上最狂的兌點活動，不限金額兌點抽111111點，將與1000位卡友均分，每人獲得111點，累計兌點達1000點抽1111點，累計兌點達10000點抽11111點。另外，在東妮寢飾FET購物網消費滿1000元起結帳輸入折扣碼，還能點數10倍送，每人最高贈500點。

另外，HAPPY GO與品牌商家推出優惠，11月14日前註冊正官庄會員並購買即送170點，活動期間加碼再抽111筆訂單點數11倍送，同時還能參加好禮抽獎的活動。凡HAPPY GO卡友到IMAGER-37易眠床易眠枕試躺體驗(床墊/枕頭/電動床任一項)，就能獲得20點，還能以1點兌換3000元折價券或是1點兌換5000元折200元折價券。