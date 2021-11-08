西市場主題建築完工，行政院長蘇貞昌（橘衣右五）視察修繕情況後合影。（程炳璋攝）

行政院長蘇貞昌視察西市場重建情況。（程炳璋攝）

台南市中西區西市場陸續重建，花費2億的中央棟4月完工，台南市再爭取5890萬整建街廓工程，行政院長蘇貞昌8日視察主體建築，同意撥款，唯一條件要求未來要保持市場的乾淨、整潔，成為民生與文化兼備的菜市場典範。

西市場自日本據台時期興建，過去一直扮演府城重要的採買聚集地，被稱為「大菜市」，至今99年，經過兩次修繕，早已破舊不堪，仍有攤位使用，台南市文化局視為古蹟修繕規畫，以保存第2代建築樣貌開始修復，主體建築4月完工，號稱是「最美百年馬薩風格的古蹟市場」。

經濟部長王美花以「台南遊客」的角度介紹西市場，興奮提到西市場附近有國華街、正興街與友愛街商圈，強調都是她每到台南的必遊街區，誇讚太多好吃的東西，讓她每次都胖著回家。更凸顯西市場位在3個商圈之間的優勢位置。

台南市長黃偉哲承諾西市場是活的市場，後續還有消防設施要完成，街廓重建部分仍需5890萬，預計明年底完工，除了中央給錢，地方也撥配合款一定到位，配合附近3大商圈共榮。

蘇貞昌表示，菜市場過去給人髒亂印象，西市場已用2億作出基本成果，台南市西市場要作出水準，要作的整齊乾淨，成為台灣菜市場典範，不要輸給國外的菜市場。