財政部國產署今年第3批地上權今日開標，這次列標11宗土地，共標脫9宗土地，標脫率81.8％。而台南科技園區土地最為搶手，有5組人馬爭搶，最後以底價逾2倍價格標脫。

北區有3宗土地標脫，其中位於台北市大安區土地底價是1.93億元、面積156坪土地，有2封標單，分別為大將開發、新群實業投標，最後大將開發以2.56億元得標。

其次是新北市林口區土地，鄰近麗園國小、林口長庚醫院，面積1075坪，底價1.45億元，只有1封標單由安國投資得標，金額為1.46億元；以及基隆市中正區深澳坑路與培德路口土地，面積660坪，底價為2861萬元，也有1封標單，為良昱建設以3267萬元得標。

中區地上權也十分精彩，其中台中干城案，鄰近秀泰生活館、台中公園土地，面積1816坪土地，底價唯5.03億元，有2組團隊競搶，分別為新光人壽與福容開發，最後福容開發以6.58億元得標。

另外，台中市豐原區土地面積725坪，底價為8791萬元、有1組封標單，為廣泰建設1.15億元得標；雲林虎尾高鐵雲林站附近土地，面積6869坪，底價4.01億元，麗寶建設豪氣投資4.04億元入袋。

南區競爭更為激烈，高雄市鳳山區近高雄捷運鳳山國中站土地，面積544坪土地，底價6548萬元就有4組人馬爭搶，鑲陽國際7699萬元得標。

台南市新市區鄰近台南科技園區土地，面積678坪，底價9883萬元，引來5組人馬爭搶，其中外界所關注的全聯也對此案出手，最後統上以2億元拿下；另外，屏東恆春825坪土地，底價3484萬元，由詮化投資以3489萬元得標。