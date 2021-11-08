8日歐股震盪平盤整理，歐洲央行雖重申通膨是暫時的，但市場也關心本周美國通膨相關數據結果。目前，泛歐STOXX 600指數在483.38點，小跌0.06點或0.01%。

石油類股是歐股漲幅最大的族群，上漲0.6%。因為全球需求已接近疫前水準，但產油國OPEC+拒絕配合美國要求加快產量的要求，故原油價格走強。

STOXX 600個股中，目前是以Richemont上漲3.8%表現最好。日前，有消息傳出對沖基金Third Point，已持有這家精品業者的股票。

英國Playtech上漲2.8%，這家線上博弈軟體公司，收到第2大股東Gopher Investments的併購通知。

民生消費品集團Henkel跌5.8%，因日前下修全年展望，至於投入生產製作時漲價的多餘成本，也無法順利轉嫁出去。

由於大部分網友贊成執行長馬斯克，出脫10%的特斯拉股票後，在德國法蘭克福掛牌的特斯拉股價，聞聲後大跌7.3%。