汎德永業(2247)前三季營運持續成長，淨利年增27.67%，已賺逾一個股本，EPS達11.22元，創近四年同期新高；10月合併營收31.9億元，年增11.76%，表現優於整體車市。

受惠新車上市激勵銷售表現，汎德永業2021年前三季合併營收322.4億元，營業利益11.4億元，稅後淨利9億元，年增率分別為12.61%、33.63%與27.67%，每股稅後盈餘(EPS)為11.22元；公司前三季已賺逾一個股本，創近4年新高表現，並已達成連續八年獲利逾一個股本的新里程碑。

第三季受疫情因素干擾，單季合併營收99.2億元較去年同期減少3.96%，然營業利益3.6億元，稅後淨利2.9億元，較去年同期分別增長3.24%與4.34%，每股稅後盈餘(EPS)3.56元。

汎德永業10月合併營收31.9億元，較去年同期成長3.83%；累計1-10月合併營收354.3億元，年增11.76%。旗下代理的豪華進口車品牌BMW與Porsche新車的預收單情況目前皆十分熱絡，汎德永業將持續與品牌總代理確認交車進程，對第四季營運保持審慎樂觀看法。

汎德永業進一步表示，年底前旗下銷售品牌都將有新車上市規劃，BMW重磅車款iX豪華純電旗艦休旅車預計12月正式在台上市，BMW長年熱銷車款X3、X4將於第四季推出全新改款；Porsche的主力車款Macan全新改款預計年底前能抵港交車，BMW與Porsche的2022年式新車，本月起也將陸續抵港銷售。