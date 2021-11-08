YouTuber谷阿莫近日實測檢舉達人一個月能賺多少錢，發現檢舉亂丟菸蒂最容易，平均10分鐘能抓到1單，以每單360元獎金計算，一天工作8小時入袋1萬6，工作30天就能賺進快50萬，谷阿莫忍不住大呼：「應該還不錯賺！」

谷阿莫昨（7日）在YouTube頻道上傳實測當檢舉達人的影片，他透露亂丟菸蒂至少開罰1200元，如果拍到違規畫面及車牌，檢舉人就能分30%，等於一單賺360元獎金。第一站他到中壢休息站，發現不少癮君子吸完菸就會隨手一丟，但因為車輛太密集，必須得近距離拍攝，很容易被抓包，風險較高。

谷阿莫決定轉戰西門町，目睹部分民眾站在路旁亂丟菸蒂，不過如果沒有開車或騎車，就要上前拿勸導單要求對方留資料，才有可能賺到獎金，谷阿莫起初很擔心被拒絕或是起衝突，結果違規者認出他都乖乖簽字，或是直接坦然面對錯誤，30分鐘就抓到5個，谷阿莫開玩笑：「西門町抓不完耶各位，歡迎來西門町取錢」。

最後，谷阿莫前往公園觀察民眾溜狗未清大便的情況，等了半個多小時都沒看到，沒有比抓亂丟菸蒂順利。谷阿莫總結一天的心得，檢舉亂丟菸蒂是最好抓的，平均10分鐘就有1單，而且違規者多半心中有一把道德的尺，被抓到就摸摸鼻子留資料，覺得還不錯賺，開玩笑要大家來當檢舉達人，「但你被揍的話不要怪我」。

嘗試當檢舉達人，欸我錄到你違規了，麻煩留資料讓我檢舉你賺獎金，謝囉【谷阿莫life】#88

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