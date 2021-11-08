在澳大利亞與中國關係緊張之際，莫里森政府持續鼓勵企業將目標轉往其他國家，但是澳洲的地方政府卻明顯地與中央政府唱反調，大力地資助本州企業前往大陸 參加中國國際進口博覽會，這與莫里森（Scott Morrison）政府立場對比明顯。許多澳洲業者擔心，再不重返大陸，很多市場將被其他國家的企業搶走。

《多維新聞》引述外媒報導說，澳大利亞維多利亞州資助本州幾十家企業參加正在舉行的中國國際進口博覽會。該州的政府發言人說：「參加中國國際進口博覽會有助於將維多利亞州企業與關鍵市場（中國）聯繫起來，以確保企業獲得新合同並增加就業機會。」

澳洲版《每日郵報》指出，維多利亞州政府在中國國際進口博覽會上有自己的攤位，上面貼有官方標誌。維多利亞州州長還授權在中國上海建設了一座名為Vic House的建築，該建築於幾周前開業，以促進該州與中國更緊密的貿易聯繫。

與此形成對比的是，澳大利亞聯邦政府沒有參加此次中國國際進口博覽會，因為在中澳關係惡化的背景下，莫里森政府鼓勵澳大利亞企業「尋找新市場」。

《澳大利亞人報》指出，2021年有約100家澳大利亞公司參加中國國際進口博覽會，低於2020年的180家。澳大利亞貿易部長提恩（Dan Tehan）近日與專注中國市場的澳大利亞企業召開會議，稱聯邦政府希望以「國家」的方式與中國打交道。

《澳大利亞金融評論報》則特別提到，中國國際進口博覽會組織者最新發佈的一份報告顯示，過去一年，巴西和美國肉類、糖和穀物對華出口激增，澳大利亞在中國主要食品進口國的排名中從第2位下滑至第4位。「報告證實了人們的擔憂，即美國牛肉出口正在永久性將澳大利亞出口商擠出中國市場」。